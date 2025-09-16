La Junta lidera el arranque europeo del proyecto ENLIA sobre responsabilidad ambiental

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha inaugurado este martes en Sevilla la reunión de lanzamiento y la visita de estudio del proyecto europeo ENLIA (Environmental Liability), en el marco de Interreg Europe, una iniciativa que reúne a regiones y entidades de seis países europeos, además de España, con el objetivo de reforzar la aplicación práctica de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental mediante el intercambio de experiencias y la puesta en común de buenas prácticas.