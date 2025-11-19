La Junta llama con motivo del 25N a "no negar, normalizar ni disculpar" la violencia de género

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado esta mañana en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, con el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes'. López ha remarcado que "con esta campaña queremos dejar claro que la violencia de género existe porque negar esta violencia es darle alas, así como visibilizar todas esas formas de violencia que se disfrazan de amor o celos".La campaña cuenta con cartelería, vídeo, cuñas de radio, piezas para exterior y redes sociales, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa. Asimismo, desde este mismo miércoles se va a poner en marcha un plan de comunicación que incluye su difusión en televisión, radio, prensa digital, mobiliario urbano, salas de cine, centros comerciales y redes sociales.