La Junta llama a "no bajar la guardia" en verano frente a la violencia de género

La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género y lanza la campaña 'Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres', que impulsa la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En su presentación, la consejera del ramo, Loles López, ha destacado que el IAM "no se va de vacaciones" y ha llamado a las mujeres y su entorno a "no bajar la guardia" ante la violencia de género y sexual durante esta época estival.