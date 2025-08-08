Junta "no cambiará" su discurso migratorio por elecciones: "Las personas están muy por encima"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, sostiene que el Gobierno andaluz "no va a cambiar en absoluto" su discurso sobre migración porque "las personas están muy por encima de una fecha electoral". En cuanto al margen de maniobra del que dispone el Ejecutivo de Juanma Moreno para mantener su discurso dentro del PP nacional a las puertas de unas elecciones generales, López subraya que el PP es un partido "amplio, plural y diverso en el que todas las posturas se respetan"."Compartimos con el presidente Alberto Núñez Feijóo que hace falta migración pero regulada, ordenada y controlada. Lo compartimos plenamente, plenamente. A partir de ahí, todos tenemos un margen de maniobra en función de las características de cada comunidad, porque lo primero es Andalucía", argumenta en una entrevista concedida a Europa Press.