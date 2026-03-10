La Junta pide colaboración municipal para afrontar el gran reto de crear más vivienda asequible

Almería, 10 de marzo de 2026. La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha apelado este martes a la colaboración municipal de los ayuntamientos para actuar "todos unidos" y dar respuesta al "gran reto" de poner "más vivienda asequible en el mercado" desde la "responsabilidad" que ostentan las instituciones al respecto. Así lo ha trasladado durante la visita a las obras de construcción de 33 viviendas protegidas en régimen de alquiler junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, donde ha instado a "sacar adelante las políticas que beneficien a los vecinos".