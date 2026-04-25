La Junta pide la dimisión de la ministra de Sanidad por su "incapacidad"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respaldado la huelga médica que comienza este lunes en rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito y ha solicitado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su "incapacidad negociadora" e "irresponsabilidad" para resolver el conflicto, instándole por carta a que "se siente a negociar". Además, ha advertido de que las distintas convocatorias de huelga han provocado ya la suspensión de 767.000 actos asistenciales.