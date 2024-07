La Junta pide "entender el contexto" en el que se gritó "Gibraltar español" tras la Eurocopa

El consejero-portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido este martes "entender el contexto" en el que se gritó "Gibraltar español" durante la celebración este pasado lunes de la victoria de España en la Eurocopa después de que el Gobierno gibraltareño haya manifestado públicamente su malestar por estos cánticos, que ha calificado de "rancios".En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, Fernández-Pacheco ha reconocido que no vio la celebración ni "he escuchado la declaración completa". En los mismos términos se ha manifestado el Gobierno, que ha apostado por no sacar del contexto de la "gran celebración" por la victoria en la Eurocopa los cánticos de "Gibraltar español" que realizaron algunos de los jugadores de la selección de fútbol así como miles de aficionados.(Fuente: Junta de Andalucía)