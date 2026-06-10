La Junta pide explicaciones a Montero antes de asumir la oposición en Andalucía

Sevilla, 10 de junio de 2026. La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha emplazado este miércoles a la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, a que, antes de comenzar a ejercer sus tareas de oposición en el Parlamento andaluz, dé "explicaciones" sobre "los escándalos que le salpican por arriba y por abajo". Así lo ha señalado la también consejera andaluz de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. (Fuente: Junta de Andalucía)