La Junta pide al Gobierno abordar las demandas "históricas" de Andalucía en transporte

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha abogado por "no meter la ideología" en cuestiones de infraestructuras y transportes, señalando que "no podemos sentarnos a dialogar con unas siglas que nos separen", sino "proponer soluciones para mejorar la vida de los andaluces". Así, en una entrevista concedida a Europa Press, Díaz, ha aseverado que el Ejecutivo central "me va a encontrar en el diálogo, el consenso y reclamando lo que necesita Andalucía", toda vez que ha apuntado a reuniones "puntuales" con los equipos de ambas administraciones sobre temas "que han salido adelante". "Espero que podamos seguir en esta línea para poder abordar todos los retos que tiene Andalucía".

