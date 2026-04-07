Junta pone el foco en el papel de los hogares andaluces para reducir el desperdicio alimentario

Sevilla, 7 de abril de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en Sevilla en el IV Foro Agroalimentario organizado por el periódico regional de información económica y empresarial Tribuna de Andalucía, celebrado en la sede de la Fundación MAS bajo el título 'La sostenibilidad en la industria alimentaria'. En este foro, Catalina García ha señalado que la sostenibilidad en la industria alimentaria "acompaña al alimento desde su origen hasta el momento en que llega a la mesa", poniendo el foco en toda la cadena de valor: desde la producción y la transformación hasta la distribución, la restauración y el consumo en los hogares.