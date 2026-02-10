La Junta prepara la licitación del estudio de viabilidad para la presa de Cerro Blanco (Málaga)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está preparando la licitación del estudio de viabilidad para la presa de Cerro Blanco en la provincia de Málaga, una infraestructura hidráulica que, consideran, satisfacería las necesidades de agua de calidad para los municipios del Bajo Guadalhorce y evitaría los riegos de inundaciones aguas abajo del embalse, además de que, en caso de excedente, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol Occidental a través de la Autovía del Agua. Así lo ha indicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante su intervención en 'Aquaforum 2026', foro organizado por el diario 'La Opinión de Málaga', en el que expertos y profesionales analizan la situación hidráulica de la provincia malagueña, la gestión hídrica de los recursos y las necesidades de las empresas del sector.