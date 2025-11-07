Junta reivindica la labor investigadora y el "liderazgo en financiación" de las universidades

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el acto de entrega de la primera edición de los Premios y Ayudas de la Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes de la Universidad de Almería (UAL), donde ha remarcado el papel de las universidades en la investigación y la transferencia de conocimiento y ha defendido que Andalucía es "líder en financiación universitaria tanto en porcentaje del PIB como en esfuerzo presupuestario".