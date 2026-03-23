La Junta restaura el crómlech del castillo de Cumbres Mayores, único en su tipo

Cumbres Mayores (Huelva), 23 de marzo de 2026. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este lunes la recuperación y puesta en valor del crómlech del patio de armas del castillo de Sancho IV de Cumbres Mayores (Huelva), así como el resto de actuaciones en curso "con las que se está dando continuidad a la investigación, conservación y puesta en valor de este singular castillo del siglo XIII, único en el mundo por contener en su interior un monumento del neolítico de excepcional factura".