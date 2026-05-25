La Junta y el sector de la defensa se alían para reforzar el papel de la industria andaluza

Sevilla, 25 de mayo de 2026. El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha presidido este lunes una reunión con los cuatro clústeres que representan a sectores estratégicos en materia de defensa: Andalucía Aeroespace, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, el Railway Innovation Hub y Andalucía Logistics, para conocer los detalles de la alianza estratégica que están impulsando y que contará con la colaboración de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), que integra a industrias tecnológicas españolas con presencia en estos tres ámbitos de actividad.