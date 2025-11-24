Junta "seguirá reclamando" los datos del cribado a Amama: "La Ley obliga. No se puede engañar"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes que la Administración sanitaria "seguirá reclamando" los datos del cribado del cáncer de mama a la asociación Amama, que cifró en 4.000 las "llamadas de afectadas" por los fallos de comunicación del programa frente a las 2.317 mujeres que la Junta tiene acotadas como afectadas y de las cuales ya han sido atendidas un 96% --el compromiso es que todas las pruebas que estaban pendientes se realicen a fecha 30 de noviembre--.