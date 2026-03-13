Junta señala la apuesta decidida por Jaén, con inversiones que "han impulsado su crecimiento"

Jaén, 13 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha destacado este viernes la "apuesta decidida" de la Junta de Andalucía por la provincia de Jaén, con inversiones que "han impulsado su crecimiento desde 2019". Sobre esos "hitos" en la provincia, ha comenzado por su departamento, con actuaciones para reforzar la conservación del patrimonio natural, la cultura del reciclaje y la gestión sostenible de los recursos". Desde 2019 se han construido nueve puntos limpios, con una inversión superior a cuatro millones, y se han destinado más de 17,5 millones a caminos forestales y vías pecuarias.