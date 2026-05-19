La Junta señala al PSOE-A por "exhibir" a Zapatero durante la campaña del 17M

Sevilla, 19 de mayo de 2026. a consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, ha valorado este martes la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 'caso Plus Ultra'. "Creo que es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado", ha destacado la portavoz en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntada por la imputación. (Fuente: Junta de Andalucía)