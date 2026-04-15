Junta y sindicatos se reúnen el 29 para avanzar ley nuevo modelo de carrera profesional

Toledo, 15 de abril de 2026. El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales se reunirán el día 29 de abril para avanzar en la ley que desarrollará el nuevo modelo de carrera profesional en el Servicio de Salud de la región, una vez que este martes ambas partes alcanzaran un principio de acuerdo para reactivarla, un pacto que será suscrito el próximo lunes, 20 de abril, en un acto institucional presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)