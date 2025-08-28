Publicado 28/08/2025 16:06:44 +02:00CET

La Junta sitúa la presa de Gibralmedina como "clave" para garantizar el abastecimiento hídrico

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido la construcción de la presa de Gibralmedina como "pieza clave" de la planificación hídrica de cara al futuro y para garantizar el abastecimiento en Málaga y en la Costa del Sol occidental. Según ha asegurado este jueves, este proyecto, declarado de interés general del Estado, "lleva 30 años enquistado y, a pesar de que le corresponde al Gobierno central su construcción, la Junta de Andalucía ha impulsado y finalizado la redacción del proyecto constructivo por 2,3 millones de euros y la tramitación ambiental". Además, la delegada ha insistido en un comunicado en "que es necesario un compromiso claro por parte del Ejecutivo para llevar a cabo esta infraestructura imprescindible".

Vídeos destacados

Lo más leído