La Junta solicita rebajas fiscales para el sector primario por el alza de los carburantes

Níjar (Almería), 14 de marzo de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este sábado la "preocupación" de la Junta de Andalucía ante el impacto que va a tener la subida de precio de los carburantes en el sector primario a consecuencia del conflicto bélico en Irán. Por este motivo, ha pedido al Gobierno de España que aplique rebajas fiscales en estos precios, solicitud que también han llevado a cabo las organizaciones agrarias y pesqueras.