La Junta tramita 14 expedientes para apoyar a cooperativas de Granada por 8,5 millones

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes que la Junta de Andalucía está tramitando en estos momentos un total de 14 expedientes para apoyar a cooperativas de la provincia de Granada con una inversión estimada total de algo más de 8,5 millones de euros.Así lo ha explicado Fernández-Pacheco durante su intervención en el acto de apertura de la campaña de aceituna de la DOP Poniente de Granada, donde ha señalado que "tres de esos expedientes son de almazaras integradas en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Poniente de Granada por valor de 3,8 millones de euros, lo que supone el 45 por ciento del total de estas ayudas".