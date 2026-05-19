Junta está ultimando los PGEx 2026 que ahondarán en el desarrollo social y económico

Mérida, 19 de mayo de 2026. La Junta de Extremadura está ultimando la elaboración de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que ahondarán en el desarrollo social y económico de la región. Con ello, las cuentas serán presentadas "dentro de muy poco", de manera "inmediata", según ha señalado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien ha añadido que así se producirá una vez que concluya la adaptación de las estructuras de la propia Administración regional tras el nombramiento del nuevo Gobierno autonómico.