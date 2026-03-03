Junta ve que el acuerdo con Gibraltar desprotege a Andalucía y vaticina afección en playas

Sevilla, 3 de marzo de 2026. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar "desprotege" a Andalucía y, especialmente, al Campo de Gibraltar. Más concretamente, y en relación a los rellenos para ganar terreno en el mar, ha vaticinado que estos "tendrán una influencia directa en las playas andaluzas, y lo veremos". En el marco del desayuno informativo de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, Catalina García ha recordado que el Gobierno andaluz ha trasladado al Ejecutivo central en varias ocasiones su "preocupación" sobre la "ocupación del terreno" mediante los citados rellenos. "Pensábamos de verdad que el tratado iba a estar muy bien definido" en lo concerniente a la soberanía de las aguas, qué iba y no iba a estar permitido, ha esgrimido la consejera.