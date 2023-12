Junts en Barcelona critica que Collboni "mintió" sobre la reforma de la Ronda de Sant Antoni

Los concejales de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona Damià Calvet y Joan Rodríguez han lamentado la decisión del gobierno municipal de empezar las obras de reforma de la Ronda de Sant Antoni con el proyecto aprobado en el mandato anterior y han criticado que el alcalde Jaume Collboni "mintió" sobre el tema en campaña electoral. "No estamos ante una rectificación, estamos ante una mentira, porque Jaume Collboni y sus concejales formaban parte del gobierno pasado, conocían perfectamente este proyecto, que decían que no querían ejecutar", ha sostenido Rodríguez en una atención a periodistas este viernes. Han asegurado que las obras en esta calle, que empezarán el 8 de enero, son la muestra de que Collboni --con quien Junts ha pactado medidas como la ordenanza de terrazas-- no sigue el cambio que defiende que pedían las urnas: "Es continuista con las políticas que hacía el anterior gobierno del cual formaban parte". Calvet ha criticado el proyecto porque asegura que "no resuelve la movilidad en el Raval", ha recordado que elimina un carril bus en dirección a la plaza Universitat y ha sostenido que no se ha consensuado con los vecinos. "Además, alarga innecesariamente el sufrimiento de estos vecinos que han visto la parálisis absoluta", ha añadido en relación al hecho que las obras se alarguen 16 meses para urbanizar los que estima que son --textualmente-- escasos 400 metros.