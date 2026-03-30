Junts pide la comparecencia de Illa, Dalmau y Vila por la sentencia del TSJC sobre el catalán

Barcelona, 30 de marzo de 2026.
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este lunes que han pedido la comparecencia en la Cámara del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado que se ejecute provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto sobre el catalán en escuelas.
(Fuente: Parlament Catalunya)