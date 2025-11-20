El jurado popular declara culpable de tres asesinatos a acusado del triple crimen de Chiloeches

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de tres asesinatos, robo con violencia y daños por incendio a F.P.S., de 29 años, acusado del triple crimen cometido en un chalé de Chiloeches (Guadalajara) en abril de 2024, donde, con una bayoneta, acabó con la vida de un matrimonio y de su hija, tras entrar a robar a la casa mientras estos dormían. Una pena que ha coincidido con la solicitada y ratificada después por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, considerando probado que el asesino de A.E.V. (padre, 52 años), E.F.G. (madre, 53 años) y L.V. (hija, 22 años), es culpable de estas tres muertes, ya que el único superviviente fue el hijo, Y.V. que consiguió huir de la vivienda saltando la valle. En el veredicto, emitido esta tarde, los miembros del jurado han visto a F.P.S. culpable sin atenuantes mientras que han apreciado también a D.M.A. culpable como cómplice de robo con violencia con el atenuante de confesión y en el caso de C.B.M. --novio de la víctima en el momento de los hechos-- lo consideran culpable como cooperador del robo con violencia, sin aplicarle tampoco ningún atenuante.(Fuente: Audiencia Provincial de Guadalajara)