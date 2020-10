Justin Baldoni dirige 'Clouds', una película basada en el libro 'Fly a Little Higher', de Laura Sobiech. El filme se estrena en Disney+ este viernes 16 de octubre. "Lo único que sabemos en nuestra vida es que en un momento dado se va a terminar, pero no sabemos cuándo. En algún momento, todo ser humano en este planeta ya no estará físicamente aquí. Podemos esperar hasta que descubramos que esto sucederá, o podemos empezar a vivir ahora, en este momento", afirma el director.