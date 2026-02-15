Kallas defiende los valores europeos, responde a EEUU y asegura que Rusia está "rota"

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha abierto el tercer y último día de la Conferencia de Seguridad de Múnich con una defensa de la estabilidad de los valores europeos frente a las críticas de Estados Unidos y con la presentación de las líneas maestras de un futuro europeo independiente y centrado en la expansión de relaciones. Kallas se ha declarado convencida de que Rusia se encuentra en su momento más débil desde el comienzo de la guerra de Ucrania y ha recomendado el endurecimiento de las condiciones a Moscú durante las negociaciones de paz.(Fuente: Conferencia de Seguridad de Múnich)