'Kichi' critica el "juicio" a Iglesias por las declaraciones del vicepresidente a los jueces

Publicado 17/01/2020 14:51:31 CET

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha afirmado en relación a las críticas que está recibiendo Pablo Iglesias que "al vicepresidente hay que dejarle un tiempo para que gobierne, para que sea vicepresidente". En este sentido el edil gaditano asegura que "Me recuerda mucho a cuando yo llegué al Ayuntamiento de Cádiz, porque a mí tampoco se me dejaron 100 días. Quizás porque seamos de izquierdas, porque seamos progresistas, que los poderes de este país no nos dan ni un minuto de respiro".