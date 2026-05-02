Madrid, 2 de mayo de 2026. Kiko Matamoros explota contra su ex, Makoke: "es todo mentira y va a tener consecuencias judiciales". Subraya: "te digo que mintió en todo, absolutamente en todo y ya está y que van a tener una responsabilidad judicial, esta señora y todos los que de una forma o de otra intentaron indicar o colgarme un cártel que no me corresponde". Considera que Makoke le ha atacado tan duramente porque: "hombre, pues porque, no lo sé, ella sabrá, pero creo que se han llevado un golpe duro en la audiencia y hay mucho rencor y debajo de todo eso se hace un revanchismo impresionante, pero bueno". Sobre las supuestas malas formas con Mariam Flores o posible estafas, Kiko se defiende: " primero que es mentira y luego que también lo va a tener que demostrar". Kiko deja claro que no se le cayeron lágrimas al escuchar a Makoke: " ¿las lágrimas? A mí, no" Este tema es en exclusiva Total a Kiko: Buenas noches ¿cómo estás, Kiko? Bien Tenemos que preguntar...¿cómo está la entrevista de Makoke? nada nuevo, bajo el sol ¿Te has sorprendido? No. No Dicen que estabas llorado incluso viendo la entrevista, decepcionado ¿llorado? Te caían las lágrimas ¿Las lágrimas? A mí no ¿ Y te ha sorprendido? ¿A estas alturas? Para ti todo es falacia, no se ajusta a la verdad vivida Eso ya lo dirán a los juzgados, a que se ajusta una cosa y otra fue muy dura cuando relata un episodio muy duro faltando al respeto tanto verbalmente tanto físicamente no sé cómo preguntarlo No lo sé, creo que eso ya se habló, se les dijo, ahora cuenta otra cosa, no lo sé, me da igual ya en los juzgados ¿Vas a tomar medidas legales? Ya lo he dicho, en los juzgados ¿Por qué crees que lo ha hecho? Hombre, pues porque, no lo sé, ya sabrá, pero creo que se han llevado un golpe duro en la audiencia y hay mucho rencor y debajo de todo eso se hace un revanchismo impresionante, pero bueno Te culpabiliza también de las fotos con Mar Flores También, también, sobre todo eso, también me dolió muchísimo que lo dijeran Muy malas formas a Marian flores también También, mucho, mucho, todo, todo De dinero, de estafa, de estafa, de utilizar dinero de su madre Eso es una estafa, primero que es mentira y luego que también lo va a tener que demostrar Que tiene que ver que tú junto a una persona que le debías dinero del boxeo, la grabaste Vamos a ver, de verdad que no te voy a hacer una entrevista, te digo que mintió en todo, absolutamente en todo y ya está y que van a tener una responsabilidad judicial, esta señora y todos los que de una forma o de otra intentaron indicar o colgarme un cártel que no me corresponde. Gracias. Buenas noches Imágenes de Kiko Matamoros caminando Este tema es en exclusiva