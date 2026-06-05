Kilómetros con propósito de Ford en beneficio de la Casa Ronald McDonald

Madrid, 5 de junio de 2026. Kilómetros solidarios en beneficio de los niños hospitalizados y sus familias. Ford España y Casa Ronald McDonald han presentado la iniciativa "Prueba Solidaria": por cada test drive realizado, Ford donará 30 a Casa Ronald McDonald para apoyar a familias con niños hospitalizados. En el marco de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, la explanada de Madrid Río se ha convertido en lugar donde movilidad sostenible y solidaridad se dan la mano. El objetivo es alcanzar las 600 pruebas de conducción, lo que se traducirá en una donación directa de 18.000 euros. Para Casa Ronald McDonal España supone una ayuda en su labor incansable para que las familias con niños enfermos puedan permanecer cerca de sus hijos durante el tratamiento médico. Casa Ronald McDonald España cuenta con cinco Casas y cinco Salas Familiares en distintos puntos del país, desde donde acompaña a familias con niños enfermos para que puedan permanecer cerca durante el tratamiento. Gracias a esta acción solidaria de Ford, se mejorarán espacios esenciales para su día a día y, además, los equipos de Ford participarán en una jornada de voluntariado para contribuir al acondicionamiento de las instalaciones. Una colaboración que une compromiso y movilidad en favor de una buena causa.