Koldo condicionó la compra de mascarillas a ocho millones “o nada”

Madrid, 14 de abril de 2026. El juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo ha sumado este martes una nueva jornada de declaraciones, centrada en el cambio de criterio que llevó a duplicar una de las principales compras de material sanitario en los primeros días de la pandemia. El exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha afirmado que el entonces asesor ministerial Koldo García le trasladó que la adquisición debía ser de ocho millones de mascarillas, frente a la previsión inicial de cuatro, porque así lo exigía el proveedor, Soluciones de Gestión. (Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press)