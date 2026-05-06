Koldo sostiene que "no decidía nada", "no hay pruebas" de mordidas y que Aldama es el cabecilla

Madrid, 6 de mayo de 2026. La defensa de Koldo García ha solicitado este miércoles en el Tribunal Supremo la absolución del exasesor ministerial alegando que no decidió ni en la compra de mascarillas, que "no hay ninguna prueba" de que recibiera mordidas de 10.000 euros de Víctor de Aldama y que no formó parte de ninguna organización criminal, que "sí que tiene" el empresario acusado y presunto conseguidor, ha añadido. "Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal", ha asegurado en su informe final del juicio la abogada Leticia de la Hoz. (Fuente: Tribunal Supremo)