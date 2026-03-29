Publicado 29/03/2026 14:16:28 +02:00CET

La Korrika finaliza en Bilbao tras 11 días ininterrumpidos de carrera en favor del euskera

Bilbao, 29 de marzo de 2026. La iniciativa consiste en una carrera de relevos multitudinaria que ha recorrido Euskadi, Navarra y País Vasco francés del 19 al 29 de marzo y que ha finalizado su edición de 2026 en la mañana de este domingo ante el Ayuntamiento de Bilbao tras completar 2.175 kilómetros de forma ininterrumpida día y noche. Al frente de la korrika siempre marcha una persona diferente portando el 'Lekuko' o testigo. Este pasa de mano en mano de unos portadores a otros que habitualmente son personas relevantes de la sociedad vasca y representantes de diferentes asociaciones que buscan concienciar y recaudar fondos para el uso y promoción de la lengua.