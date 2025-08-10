KUNÉ Perros de Ayuda Social resalta importancia de perros de asistencia

En la Semana Internacional del Perro de Asistencia, la asociación Kuné Perros de Ayuda Social quiere poner el foco en el papel transformador que estos animales tienen en la vida de las personas con discapacidad, así como en los retos que aún impiden su plena integración en la sociedad. La directora de KUNÉ Perros de Ayuda Social, Rocío Marín, ha destacado la importancia de los perros de asistencia para personas con discapacidad, un recurso "todavía muy desconocido" que "ayuda a mitigar necesidades y ofrecer mayor autonomía".