Kyowa Kirin entrega los premios del concurso de fotografía y cortometraje sobre linfoma cutáneo

Coincidiendo con el Día Mundial del Linfoma, Kyowa Kirin ha celebrado la entrega de los premios del "Certamen T", el primer concurso de fotografía y cortometrajes sobre Linfoma Cutáneo de Células T.Asociaciones de pacientes, junto a la Academia Española de Dermatología y Venerología y Kyowa Kirin han sido los encargados de entregar estos premios. Daniel Chamorro ha recibido el premio a mejor cortometraje por 'Gracias'; Goreti Ferraz el galardón a mejor fotografía por 'Desvanecendo'; y Luis Miguel Becerra ha recibido el premio del público por 'Pensamiento'.Esta iniciativa pretende sensibilizar y hacer visible la situación de las personas con una enfermedad oncológica que afecta a la piel y a las emociones. A través de la fotografía o el vídeo, los ganadores han querido mostrar la situación de un paciente o cuidador, para recrear una emoción, sensación o mirada que simbolice lo que significa padecer esta enfermedad oncológica.