Landaluce dimite como alcalde de Algeciras: "Lucharé por demostrar mi inocencia"

Algeciras (Cádiz), 19 de octubre de 2026. José Ignacio Landaluce dejará la Alcaldía de Algeciras el próximo domingo, 25 de octubre. Lo hará tres días antes de la moción de censura presentada por PP y Vox contra él. "Esta moción me obliga a presentar mi dimisión como alcalde", ha anunciado el regidor en un vídeo en redes sociales. Niega las acusaciones de presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP y asegura que se defenderá ante la justicia. (Fuente: Europa Press y José Ignacio Landaluce)