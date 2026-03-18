Lanzan 'Cruise Shops' para promocionar Málaga como destino de compras entre cruceristas

Málaga, 18 de marzo de 2026. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, lanza una nueva edición de la campaña 'Málaga Cruise Shops' para promocionar la ciudad como destino de compras entre los cruceristas que hagan escala en el puerto de Málaga, en respuesta a la demanda trasladada por comerciantes del distrito Centro. El programa cuenta ya con más de 40 establecimientos adheridos que abrirán los domingos y días festivos en los que atraquen cruceros en el puerto, con el objetivo de aprovechar la afluencia de turistas, y se inicia una nueva fase informativa por los establecimientos tradicionales del Centro Histórico, La Malagueta y el Soho para que se puedan sumar nuevos negocios a este programa que refuerza la visibilidad del pequeño comercio y mejora la experiencia del visitante.