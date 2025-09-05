L’Aquàrium de Barcelona celebra con el público su 30 aniversario

L'Aquàrium de Barcelona, uno de los centros marinos más emblemáticos de Europa, celebra su 30 aniversario con un fin de semana lleno de actividades familiares, talleres y música. Esta celebración ha permitido a los visitantes conocer el nuevo Aquàrium, que ha remodelado sus instalaciones para convertirlo en un espacio que conecta a todas las edades con la magia del mar. Una experiencia más moderna y participativa. La celebración ha arrancado con un pastel de aniversario del maestro pastelero Christian Escribà. El acto ha contado con la participación de Tibu, la mascota de L'Aquàrium, que ha animado la fiesta en una rua marinera. Durante el fin de semana, los visitantes también podrán disfrutar de talleres, zonas interactivas y visitas guiadas exclusivas. Una ocasión perfecta para conocer la nueva pantalla de suelo digital, la más grande de Europa, y una sala inmersiva única en el continente. Con una inversión de más de 15 millones de euros, L'Aquàrium de Barcelona ha culminado una transformación que marca un punto de inflexión en su trayectoria. El centro marino apuesta por la tecnología, la sostenibilidad y la divulgación, y se convierte así en una experiencia inmersiva única.