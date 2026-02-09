Lasobras (CHA) no descarta el frente de izquierdas de Rufián: "Cuando nos llamen, hablaremos"

La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha dejado la puerta abierta a participar en la propuesta del diputado de ERC Gabriel Rufián de crear un frente de izquierdas a nivel nacional, aunque ha subrayado que llevan tiempo trabajando con otros "partidos hermanos", entre los que ha citado a Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca o Nueva Canarias, pero no a la formación catalana.Keyboard (palabras clave): CHA, elecciones, Aragón, 8F, Gabriel Rufián, frente de izquierdas, Sumar, Isabel Lasobras