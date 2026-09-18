La lata azul cumple 100 años cuidando la piel generación tras generación

Madrid, 18 de septiembre de 2026. La icónica crema de NIVEA cumple 100 años de azul y para celebrar este aniversario la marca ha creado una experiencia que acerca al consumidor su historia y el vínculo que une a los españoles con el característico azul de la lata. En el marco de la celebración, NIVEA Creme pone en valor no solo la historia de un color, sino los recuerdos y momentos cotidianos que se han construido alrededor de la emblemática lata. Para ello, la marca ha reunido a varios rostros conocidos que han compartido cómo forma parte de sus vidas. Bajo la filosofía de democratizar el cuidado de la piel, la marca ha evolucionado a lo largo de más de un siglo para adaptarse a las necesidades de cada generación. Tras su paso por la capital, la celebración continuará su recorrido por varias ciudades de España, para seguir acercando la historia de NIVEA Creme al público local y reforzando el papel de la lata azul como un básico de cuidado cotidiano entre generaciones.