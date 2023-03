Liberar espacio de dispositivos o evitar mails innecesarios, necesario para frenar la basura digital

Cada día se estima que en el mundo se envían alrededor de 100.000 millones de whatsapps y se suben 66.000 fotos al minuto solo en una red social. Esto consume energía que, si no es renovable, genera toneladas de dióxido de carbono. Se llama basura digital y es la gran basura invisible del planeta.Una parte de la población no es consciente del problema que esta basura genera en el medioambiente y no hace nada en su día a día para intentar paliarla.Para concienciar a la sociedad sobre esta basura invisible y su impacto en el medioambiente, la Fundación ECODES, con el apoyo de la Fundación Accenture, han puesto en marcha la aplicación Digital CO2ach, que invita a la población a eliminar sus residuos digitales y les enseña a generar menos de esta basura.Los ayuntamientos, por su capacidad de llegar a los ciudadanos, tienen un papel relevante para dar a conocer la aplicación. Torrelodones ha sido el primero en sumarse a esta iniciativa para concienciar a la población. El uso de los dispositivos digitales está muy presente en el día a día de la sociedad, pero usarlos con responsabilidad es importante para frenar la basura invisible y preservar el medioambiente.