Licitadas las obras para rehabilitar los juzgados de Villacarrillo (Jaén)

Villacarrillo (Jaén), 24 de marzo de 2026. La Junta de Andalucía ha licitado las obras para la rehabilitación y ampliación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén). Se trata de una intervención con un coste previsto de 5.685.582,63 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de abril para presentar ofertas a través del portal de licitación electrónica Sirec. Coincidiendo con la publicación de la licitación, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido con alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, y los operadores jurídicos de la localidad para informarles de este nuevo paso que permitirá reformar la casona del siglo XIX de la calle Feria que hasta 2010 albergó los juzgados.