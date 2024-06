Los líderes de la izquierda y de la derecha reaccionan a la nueva carta de Pedro Sánchez

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enviado una nueva carta a la ciudadanía donde asegura que las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, son un "zafio montaje", las reacciones políticas no han tardado en llegar. En el otro lado del Gobierno, Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha reprochado a través de X, que el combate ante situaciones de lawfare "no va de cartas", y ha remarcado que a la "derecha se le para con hechos". También en la izquierda, Ione Belarra, líder de Podemos, ha lamentado que Sánchez, "señale" la existencia de 'lawfare' en su nueva carta a la ciudadanía pero no "haga nada" para frenarlo. En el lado de la oposición, las críticas han sido más duras, y es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha considerado que la nueva carta del jefe del Ejecutivo es un "insulto" a los jueces, a los medios de comunicación y a los españoles, ante lo que ha pedido "movilizarse".Finalmente, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha seguido esta misma línea, asegurando que se trata de otro "ejercicio de victimismo y acto de propaganda electoral" cuyo objetivo es "no dar explicaciones".(Fuente: Europa Press / Sumar / Podemos / PP / Vox)