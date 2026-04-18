Líderes progresistas llaman a defender la democracia ante las guerras en Barcelona

Barcelona, 18 de abril de 2026. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum ha negado que haya habido una crisis diplomática con España a cuenta del reconocimiento o no del sufrimiento causado por los conquistadores españoles en lo que hoy es México. Lo ha dicho en su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, una iniciativa encabezada por España y Brasil a la que se han sumado lideres de izquierda de todo el planeta como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente del Consejo Europeo, António Costa o la misma Sheinbaum. (Fuente: La Moncloa)