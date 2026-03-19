Líderes de UE dan visto bueno a esfuerzos para desbloquear Ormuz "cuando se den condiciones"

Bruselas, 19 de marzo de 2026. Los Veintisiete líderes de la Unión Europea han dado su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones". Así se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo aprobado en la reunión de jefes de Gobierno y de Estado que tiene lugar este jueves en Bruselas, donde también llaman a una desescalada del conflicto en Oriente Próximo y reclaman "pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel. (Fuente: EBS / CENTCOM / GPO)