Los líderes de la UE piden un plan "ambicioso" en vivienda y para usar activos rusos congelados

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han apremiado este jueves a la Comisión Europea a presentar "sin demora" un plan "ambicioso" que apoye a los gobiernos en sus esfuerzos hacer frente a la crisis de vivienda que afecta a todos los países del bloque. Una propuesta que ha apoyado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por otra parte, los líderes de la Unión Europea han acordado encargar a la Comisión Europea que prepare "cuanto antes" la base legal para usar los activos rusos congelados en Europa para un préstamo que financie los esfuerzos de guerra de Ucrania.(Fuente: Moncloa / EBS / Kremlin / White House)