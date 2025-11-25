Lionel Delgado: "La violencia de género debe abordarse desde los entornos que la facilitan"

Lionel Delgado, técnico del proyecto Broders e investigador de masculinidades alternativas y prevención de discursos de odio, asegura que "la violencia de género es una problemática que debe abordarse desde los entornos que la facilitan".Por este motivo, Broders es un espacio pensado para chicos y hombres jóvenes donde hablar, compartir dudas, crear comunidad y pedir apoyo.Delgado asegura que "a nivel cultural hay un peso cada vez mayor de una cultura masculinista que cuestiona los temas de igualdad" y atribuye los motivos a "la fatiga de género, el desafecto de los chavales, el distanciamiento y la capitalización por parte de fuerzas de ultraderecha, conservadoras y antifeministas". También explica por qué Broders es un espacio exclusivo para hombres: " Es un reflejo de todo un ecosistema violento y una problemática social mucho más amplia". Delgado expone cómo debe tratarse la prevención hacia los hombres: "Necesitamos que los chavales puedan tener un espacio de escucha, validación y acompañamiento, pero siempre desde el enfoque de la responsabilización y el reconocimiento de los procesos de violencia que reproducimos".