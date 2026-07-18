Las llamas no dan tregua en Orés y Mierla: Los incendios calcinan casi 20.000 hectáreas

Zaragoza y Guadalajara, 18 de julio de 2026. Dos incendios. Dos comunidades. Y un mismo objetivo: frenar unas llamas que siguen avanzando. El más grave, en las Cinco Villas, en Zaragoza. El incendio declarado en Orés ya ha arrasado unas 15.400 hectáreas. Las llamas han obligado a redoblar los esfuerzos para proteger los municipios amenazados. En las últimas horas, los equipos han conseguido evitar que el fuego alcanzara el casco urbano de Luesia. La preocupación también se traslada hasta Guadalajara. En La Mierla, el incendio sigue lejos de controlarse. Con la llegada del día, los medios aéreos se han reincorporado al operativo y ya son más de 300 los efectivos desplegados para intentar contener el avance de las llamas. El fuego ha obligado a evacuar a 529 personas de once municipios y ya ha calcinado cerca de 3.900 hectáreas. (Fuente: Europa Press, ATBRIF, INFOCAM, UME)