Publicado 22/06/2026 10:43:53 +02:00CET

Llega a España un nuevo tratamiento para los pacientes de leucemia linfocítica crónica

Madrid, 22 de junio de 2026. En España se diagnostican cada año unos 2.100 nuevos casos de leucemia linfocítica crónica, una enfermedad que afecta sobre todo a personas mayores, alrededor de 70 años. Ante esto, la llegada a nuestro país de la indicación de pirtobrutinib supone una nueva opción para pacientes cuya enfermedad ha progresado tras recibir otros tratamientos. La eficacia y seguridad de esta terapia se ha evaluado en el ensayo clínico internacional que incluyó 238 pacientes previamente tratados. Este nuevo tratamiento ha demostrado mantener su actividad frente a las mutaciones más comunes asociadas a resistencia, lo que permite conservar su eficacia en pacientes con enfermedad avanzada. Con pirtobrutinib, Lilly impulsa una nueva opción terapéutica para los pacientes con leucemia linfocítica crónica y la mejora de su calidad de vida.